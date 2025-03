Tpi.it - Elly Schlein boccia il piano di riarmo di von der Leyen: “Non è la strada giusta per l’Ue”

Leggi su Tpi.it

ildida 800 miliardi di euro annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea Ursula von der.“Non è lache serve all’Europa”, attacca la segretaria del Pd: “All’Unione europea – osserva – serve la difesa comune, non ilnazionale. Sono due cose molto diverse”.“Ilvon derpunta sule non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune”, prosegue: “Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale ma senza porre condizioni sui progetti comuni, sull’interoperabilità dei sistemi”.“Manca ancora la volontà politica dei governi di fare davvero una difesa comune e in questodella Commissione mancano gli investimenti europei finanziati dal debito comune, come durante la pandemia”, insiste la leader dem.