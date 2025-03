Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali di Ravenna, Potere al Popolo sostiene la candidatura di Marisa Iannucci

, 4 marzo 2025 - “Comealsosteniamo e proponiamo come candidata a sindaca,, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte non solo a”. Così si legge in una nota stampa diffusa in mattinata. Nel comunicato si ripercorre il percorso che ha portato fino a qui, partendo dal ricordare come già a gennaioalavesse annunciato che sarebbero stati presenti alle prossimeamministrative. “Lo abbiamo fatto con chiarezza, esprimendo i punti per noi fondamentali partendo da tutte le nostre analisi, le battaglie e l’attività politica messa in campo negli anni nel nostro territorio. Dicevamo che saremmo stati sicuramente presenti alle prossimeamministrative, consci dell'importanza di essere in questa partita e dell'impegno che questo richiede, e disponibili a incontrare e accogliere chi con noi condividesse una prospettiva di completa alterità e indipendenza e anche di rottura rispetto alle opzioni politiche esistenti, per costruire un argine alle due facce della destra nel prossimo consiglio comunale”.