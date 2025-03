Europa.today.it - Eleonora Giorgi tentò le cure sperimentali, il medico: "Solo quattro sedute: era già troppo tardi"

Leggi su Europa.today.it

voleva provare una cura sperimentale per il cancro al pancreas e aveva tentato di curarsi anche a Verona, all'Istituto del Pancreas al policlinico di Borgo Roma considerato il primo centro in Italia e in Europa per la ricerca e la cura del cancro tra i più aggressivi. "La.