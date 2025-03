Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi si sottopose a cure sperimentali di Verona: “Solo quattro sedute, era già troppo tardi”

Una figura nota dello spettacolo, recentemente scomparsa all’età di 71 anni, aveva riposto le sue speranze in un trattamento sperimentale per il cancro al pancreas, una malattia che l’aveva colpita. La sua ricerca l’aveva portata a rivolgersi a un centro d’eccellenza italiano, rinomato a livello europeo per la ricerca e la cura di questa forma tumorale particolarmente aggressiva.“La persona in questione si era presentata al nostro reparto nel 2024, attratta dalle informazioni sulle nostre terapie”, ha spiegato un responsabile dell’Unità Terapiein oncologia del centro ospedaliero. “Come prassi per i pazienti idonei, l’avevamo inserita nel programma sperimentale di immunoterapia. Ha ricevuto le terapie in regime di day hospital per tre ovolte, ma le sue condizioni erano ormaicompromesse per permetterle di tollerarle.