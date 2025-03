Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi se ne è andata lieve come un’artista

Per la morte di, che è scomparsa lunedì, non farò il coccodrillo che i giornali avevano pronto da tempo e ora tirano fuori ripercorrendo la sua vita. I coccodrilli dei giornali si chiamano così perché dispensano lacrime, vere o finte, a buon mercato, ricordando attraverso la vita e le opere di chi non c’è più anche il nostro tempo andato, per qualcuno la nostra giovinezza.è stata una sirena della nostra giovinezza,molte altre attrici sbocciate nell’Italia che si stava liberando dai tabù e si stava scoprendo più laicamente aperta.Quello che mi interessa non è ricordare una carriera e nemmeno le controverse vicende di una vita privata, non è ritornare al tempo lontano ma osservare l’oggi. O meglio, l’oggi che è appena diventato ieri. In queste ore succedono cose strane intorno a noi, in quello strano intorno che sono le immagini dei media.