Eleonora Giorgi le ultime volontà | quando sarà il funerale e dove

ha pianificato tutto anche per la sua morte. Ecco le suesi terrà ilUn paio di occhi verdi indimenticabili, come il suo sorriso coinvolgente.è morta ieri all’età di 71 anni. Da tempo lottava contro un tumore al pancreas. E l’attrice ha continuato a lottare sino alla fine dei suoi giorni, pianificando tutto, perfino il giorno del suo. In un’intervista a Vanity Fair, ha voluto condividere col pubblico le sue.L’artista in quell’occasione ha espresso un desiderio, quello cioè che il suofosse accompagnato da due brani importanti per lei: “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum e “Wish You Were Here” dei Pink Floyd.Leggi anche–> Grande Fratello, Zeudi e il padre hanno raccontato la verità? Spuntano lechat“Mi piacerebbe ‘A Whiter Shade of Pale’ e ‘Wish You Were Here’.