Eleonora Giorgi le parole e i ricordi di Clizia Incorvaia ma tra il pubblico c’è chi critica | Poteva evitare

si è spenta lunedì 3 marzo 2025 dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La triste notizia sull’attrice e regista italiana ha presto scatenato un’ondata incredibile di affetto, omaggi eanche da parte di numerosi colleghi e amici vip. Tra i primi però a lasciare un pensiero, anzi più di uno, l’adorata nuora.La moglie di Paolo Ciavarro, secondogenito di, ha sempre avuto un rapporto bellissimo con lei e sono diversi i post che le ha dedicato non appena la famiglia ha reso nota la morte, avvenuta in una nota clinica romana. Su tutti, l’addio affidato alle struggentidella poesia di Henry Scott Holland, “La morte non è niente”.Leggi anche: “Questo è per te”. Grande Fratello, il gesto perfa commuovere tutti, polemica per il nuovo post suLa poesia fa da cornice a una serie di fotografie di famiglia con, il marito Paolo e ovviamente il piccolo Gabriele, il nipotino dell’attrice.