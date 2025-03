Tpi.it - Eleonora Giorgi, l’attacco della nuora Clizia Incorvaia: “Belle parole per avere like, ma in vita non la calcolavano”

di, attacca tutti coloro che ora piangono la morte dell’attrice, scomparsa nella mattinata di lunedì 3 marzo in seguito a una lunga malattia, ma che “innon la”.La moe influencer, infatti, ha scritto in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera di una falsità assurda. È bello direadesso e non calcolarla più quando era in”.E ancora: “L’amore, la stima e il rispetto sono fatti, non. Solo per consenso pubblico e? Sì, la dura verità. Ele, tu sai. Ma il dolore e la rabbia lasciano spazio solamente all’amore, all’eredità di amore che ci hai lasciato. Grazie a tutti voi per i bellissimi messaggi, vi rispondo qui”.