Superguidatv.it - Eleonora Giorgi – l’addio dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro: “Il sorriso di mamma rimarrà”

Tra i personaggi al centro della cronaca rosa,si é spenta dopo un lungo calvario vissuto in lotta contro il cancro e i, rompono intanto il silenzio sul lutto della famiglia, in un commosso e commovente addio alla madre.dicono addio allaAi microfoni di un intervento registrato a La volta buona, format condotto da Caterina Balivo sulle reti TV e streaming Rai,rilasciano delle prime dichiarazioni dopo la morte della madre e personaggio noto,.“Si è spenta serenamente questa mattina alle nove e mezza fra le nostre braccia, non ha sofferto. -fa sapere, parlando nella puntata del format del 3 marzo 2025-. La camera ardente è strettamente privata e chiunque ha voglia di salutarla può venire mercoledì alle 16 alla chiesa degli artisti dove ci saranno i funerali in forma pubblica.