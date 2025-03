Movieplayer.it - Eleonora Giorgi, la storia fuori dal comune di un'icona del cinema italiano

Leggi su Movieplayer.it

Cinque titoli e cinque capitoli per raccontare una delle attrici simbolo degli anni '70 e '80, che ha attraversato ilin lungo e in largo, entrando nell'immaginario collettivo per una bravura e uno spiritodalè scomparsa per una malattia che la accompagnava da tempo. Condizione di cui non ha mai fatto mistero e, anzi, di cui ha parlato spesso e volentieri, com'era d'altronde l'abitudine di una donna e una professionista che non si è nascosta praticamente mai. Le sue sono state una vita e una carriera tempestose per diversi motivi, che l'hanno portata a rimettersi in gioco diverse volte, costringendola a reinventarsi e mettersi in discussione. La suaci parla delle difficoltà di doversi affermare in un ambientetografico com'era quelloa cavallo tra gli anni '70 e '80, che .