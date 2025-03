Dilei.it - Eleonora Giorgi, la foto con l’amato nipotino Gabriele. Ciavarro: “Un angelo speciale”

ci ha lasciati il 3 marzo, ma rimarrà per sempre nei nostri cuori e nostri ricordi. Una diva del cinema, un’icona, una donna che non ha mai smesso di sorridere, nemmeno nei momenti più bui, per vivere la vita fino in fondo. Lo ha fatto per lei, per la sua famiglia, gli amati figli Paoloe Andrea Rizzoli, ma anche e soprattutto per ilche aveva portato grande gioia nella sua vita negli ultimi anni:, figlio di Paolo e Clizia Incorvaia. Su Instagram,ha condiviso uno scattodiinsieme a nonna, lacon ilcondivisa da PaoloQuesto è il momento del cordoglio, dell’ultimo saluto, quando il cuore si fa pesante e ci si aggrappa a ogni ricordo per celebrare la vita di una donna fortissima.