Dilei.it - Eleonora Giorgi, la dedica del suo ultimo amore Andrea De Carlo

Leggi su Dilei.it

Un’ondata travolgente d’affetto, quella che ha travolto la memoria di, scomparsa il 3 marzo dopo lunga malattia. L’attrice, che era stimata da tutti i colleghi che nel corso degli anni hanno lavorato al suo fianco, è stata molto amata dagli uomini che ha avuto al suo fianco. Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro eDe, l’dei suoi grandi amori, che proprio in queste ore ha voluto affidare a Instagram il ricordo più bello della donna con la quale ha condiviso una parte della sua vita.De, il ricordo di“Abbiamo percorso un tratto di vita insieme,cara. Oggi è un giorno triste, ma mi resta il ricordo di momenti intensi, e della tua intelligenza ironica e non convenzionale che non tutti conoscevano. Un abbraccio pieno d’affetto ade Paolo”, ha scritto lo scrittoreDesu Instagram, a corredo di una foto che li ritrae insieme ai tempi della loro relazione.