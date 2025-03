Movieplayer.it - Eleonora Giorgi, il funerale era già stato progettato nei dettagli: dove e quando sarà celebrato

Dopo una lunga malattia,è morta il 3 marzo a 71 anni. Stabiliti già idella cerimonia funebre per la popolare attrice.ci ha lasciati. Dopo una lunga lotta contro il cancro al pancreas, l'attrice si è spenta all'età di 71 anni. Ilsi terrà mercoledì 5 marzo alle ore 16:00, presso la Chiesta degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La funzione religiosacelebrata dal Vescovo Staglianò e si prevede una cerimonia particolare perchè progettata, in alcuni, dalla stessa attrice insieme a una cara amica. Infatti, laun un'intervista a Vanity Fair, aveva dichiarato di aver lasciato l'organizzazione ad una sua carissima amica. Ma la cosa più importante era la musica, ovvero "A Whiter .