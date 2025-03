Eleonora Giorgi i funerali nella Chiesa degli Artisti | l’attrice aveva già pensato a tutto

Leggi su Funweek.it

È morta all’età di 71 anni, attrice e icona del cinema italiano. La diva stava combattendo contro un tumore al pancreas che, però, non è riuscita a sconfiggere. Da giorni era ricoverata in una clinica a Roma dove si era sottoposta alla terapia del dolore. I figli Andrea e Paolo hanno annunciato ai media che mercoledì 5 marzo alle 16 si terranno ipresso la.Le volontà diIl funerale disarà celebrato dal Vescovo Staglianò. Prima di morireriferito alcuni dettagli per la funzione. Nell’ultima intervista rilasciata a Vanity Fairraccontato di aver lasciato l’organizzazione a una carissima amica. Ciò che non deve mancare è la musica, un brano in particolare. “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here.