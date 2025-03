Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi e gli ultimi momenti di vita condivisi con il nipotino Gabriele: Paolo Ciavarro pubblica sui social la commovente foto insieme

continua a condividere pensieri edella madre, morta ieri all’età di 71 anni per tumore al pancreas. In particolarehato unache ritrae l’attrice negligiorni in clinica assieme all’adoratissimo nipotecon il palloncino a forma di cuore. Già l’ex gieffino aveva parlato di suo figlio, riferendosi al fatto che la nonna gli avrebbe fatto da angelo custode.I funerali disi terranno domani 5 marzo alle 16 a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto Chiesa degli Artisti. Lo hanno comunicato i familiari dell’attrice scomparsa oggi all’età di 71 anni.“Al mio funerale suonate i Pink Floyd e i Procol Harum”.non ha lasciato niente al caso, nemmeno per la sua cerimonia funebre. Il funerale dell’attrice si terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 16, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.