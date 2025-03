Lanazione.it - “Eleonora Giorgi, donna straordinaria”, il racconto dei vicini di casa a Preggio

Leggi su Lanazione.it

Umbertide, 4 marzo 2025 – Non solo il jet set, il mondo dorato di Cinecittà, dei vip e delle riviste patinate: in questi momenti c’è un angolino di terra che nulla a che fare con certi ambienti ma che piange anch’esso, la famosa attrice italiana morta ieri a 71 anni stroncata da un tumore. Quel fazzoletto di campagna è la frazione di, dove l’attrice negli anni ’90 aveva acquistato un casolare in località San Paolo, nei pressi della diga di Bellona insieme al marito e attore Massimo Ciavarro. Lì la coppia ha vissuto per circa cinque anni. Vicino didei due attori un noto e simpatico personaggio umbertidese, Salvatore Bruni, amante della campagna e dei cavalli, che li ricorda bene e ne parla con affetto: “Abitavano a pochi passi damia – racconta – ed erano una coppia molto affiatata.