Eleonora Giorgi dolore e lacrime alla camera ardente | la decisione della famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’Italia piange la scomparsa di. L’attrice è morta ieri, lunedì 3 marzo, nella clinica Paideia, a Roma, dove era ricoverata da mesi per un tumore al pancreas. In queste ore continuano ad arrivare messaggi da parte di chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerla, di lavorare con lei, di frequentarla. Tantissimi i vip che hanno voluto ricordare con parole commosse un personaggio così amato.Carlo Verdone, Adriano Celentano, Ornella Muti e Serena Grandi, solo per citarne alcuni, hanno salutatosottolineando tutti la sua energia, la sua passione per la recitazione, il suo spirito. Oggi si è tenuta la, in forma privata,presenza dei soli familiari, a cominciare dai figli Andrea e Paolo che le sono stati sempre vicino. Domani si svolgeranno i funerali.