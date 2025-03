Oasport.it - Eczacibasi Istanbul-Milano, quando si gioca il ritorno? Orario, programma, tv

Dopo la sfida d’andata disputata il 4 marzo all’Allianz Cloud,affronterà l’neldei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. L’appuntamento è per giovedì 13 marzo alle ore 16.00 italiane nella metropoli turca per un nuovo confronto davvero pirotecnico che deciderà chi si qualificherà alla semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Conegliano e il Developres Resovia.Si preannuncia un nuovo titanico confronto dopo il primo atto andato in scena nel capoluogo lombardo, le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno chiamate a un’autentica magia nella fornace del Burhan Felek Salonu per meritarsi l’ingresso tra le migliori quattro società del Vecchio Continente dopo il secondo posto della passata stagione. Grande attesa per il testa a testa rovente tra le due bomber, ovvero Paola Egonu e Tijana Boskovic.