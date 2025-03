Brindisireport.it - Ecografie gratuite al seno grazie al progetto “Più Vicini” di Coop Alleanza 3

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - L'associazione Cuore di Donna, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione del tumore mammario, organizza un'iniziativa speciale in occasione della Festa della Donna. L' 8 marzo prossimo, dalle ore 11, presso il Centro medico diagnostico Sfera, sito in via Saponea.