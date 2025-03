Liberoquotidiano.it - Ecco quanti sono gli euro falsi in Italia: le cifre sono sconvolgenti

Più di 1.600 banconote (per un valore complessivo di circa 70mila) sequestrate a Rimini. Ottomila(tutti in tagli da 50) confiscati a Roma. Un'altra retata nella capitale che fa salire il saldo del “bottino” requisito a 20mila. La banda di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, che smercia cartamoneta da 10a chiunque gli capiti sotto tiro. Il pregiudicato che “compra” un Rolex on-line e lo paga (15mila) in contanti a Milano, ma poi viene rincorso dal venditore fin dentro un campo rom. Soldi, quattrini, più o meno spicci: tutti, però. Veri come una birra analcolica: lì per lì ti “frega” e magari ha pure un gusto luppolato, tuttavia una Ipa scozzese tradizionale è altra cosa. Con una differenza basilare, non bastasse: la bionda leggera amica è una truffa, l'acconto con moneta non autorizzata sì.