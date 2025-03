It.insideover.com - Ecco perché la guerra in Myanmar è un problema anche per l’India

Lainrischia di mettere in difficoltà gli obiettivi indiani nello strategico Paese del Sud-Est asiatico. In particolare, l’ambizioso Progetto Kaladan rimane un obiettivo cruciale per, nonostante le sfide poste dalla crisi politica in. L’iniziativa infrastrutturale mira a collegare il porto di Sittwe, nello Stato di Rakhine, agli stati nordorientali delprivi di sbocco sul mare, ma una serie di difficoltà geopolitiche, economiche e di sicurezza ne ha ostacolato l’avanzamento. Previsto inizialmente per il 2014, il progetto ha subito ritardi a causa dell’instabilità politica, della pandemia di COVID-19 e del conflitto civile in, rendendo incerta la sua realizzazione. Avviato con un budget stimato di 60 milioni di euro nel 2008, i costi sono ora saliti a oltre 360 milioni di euro per via dei continui rinvii, secondo un rapporto di Nava Thakuria per The Statesman.