Liberoquotidiano.it - "Ecco l'età delle escort": Stefania Nobile e Lacerenza arrestato, dall'inchiesta rivelazioni clamorose

È la notizia del giorno., figlia di Wanda Marchi, e Davide, suo ex compagno, sono finiti ai domiciliari insieme a una terza persona con l'accusa di aver offerto ai clienti della Gintoneria di Milano droga e prostitute. Stando a quanto sta emergendo, sembra che un cliente della premiata coppia potesse arrivare a spendere fino a 70mila euro per avere rapporti sessuali con le squillo e per fare uso di cocaina. Tra l'altro, le prostitute reclutate daerano spesso giovanissime, poco più che maggiorenni. La Gdf ha sottoposto a sequestro l'equivalente di oltre 900mila euro, ritenuti il provento dell'autoriciclaggio, mentre al locale sono stati posti i sigilli. Le- e persino la droga - potevano essere recapitate ai clienti direttamente a casa. Come in un delivery qualsiasi.