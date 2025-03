Quotidiano.net - Ecco le 15 professioni più richieste nel 2025 secondo Linkedin

Roma, 4 marzo– Cos’hanno in comune un consulente di viaggio e un ‘ingegnere dell’intelligenza artificiale’? Un consulente della sostenibilità e un ‘material planner’? Meglio tirare fuori carta e penna. E prendere appunti:sono le prime duein rapida ascesa del. Seguite a ruota da altri posti di lavori fra i più richiesti quest’anno. A fare il punto della classifica dei mestieri che nei prossimi mesi saranno sempre più cercati in Italia ci ha pensato, elaborando un’indagine che ha portato alla realizzazione del report ‘Job on the rise’. Cioè capire quali sono le 15cresciute (e) più rapidamente negli ultimi tre anni, che spaziano dall’aumento dei ruoli legati all’IA, alla ripresa delle posizioni nel settore viaggi e ospitalità.