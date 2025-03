Formiche.net - Ecco la relazione dell’intelligence nel ricordo di Nicola Calipari

Laannuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza è stata pubblicata oggi, con qualche giorno di ritardo, non a caso. Ma per far coincidere la presentazione con il ventesimo anniversario della morte di. Il funzionario del Sismi, caduto il 4 marzo 2005 durante la liberazione della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, è stato ricordato con un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da tutti i presenti: Vittorio Rizzi, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; Lorenzo Guerini, presidente del Copasir; il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica; Giovanni Caravelli, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (l’agenzia che ha raccolto l’eredità del Sismi dicon la riforma del 2007); e Bruno Valensise, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna.