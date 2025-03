Liberoquotidiano.it - Ecco come vuole convincere Donald Trump: dazi, la clamorosa mossa di Giorgia Meloni

L'Italia non manderà soldati in Ucraina. È una proposta utile, ma «molto complessa nella sua realizzazione». Il governo italiano lavora «per evitare qualunque frattura dell'Occidente». Consapevole che, alla fine, l'obiettivo è comune ed è arrivare a una «pace definitiva in Ucraina». E questo, si dice certa, «conviene anche a». Cosìsui, «a nessuno conviene l'escalation». Nemmeno a. Ospite di XXI Secolo, su Rai Uno, la premier fa il punto su un momento che, ammette, «non è facile», perché «quando ti trovi a prendere decisioni che incideranno sul futuro della tua nazione, dell'Europa», non puoi farlo «con leggerezza». Per questo, ora più di sempre, «prima di fare una scelta bisogna ponderarla, mantenere la calma, guardando sempre alla priorità» e «per me è l'interesse nazionale».