Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il pari in rimonta col Castenaso ha visto la riscossa lanciata dai giocatori entrati a gara in corso. Sant’Agostino, che rientro per Cremaschi

La stella delbrilla soprattutto nel secondo tempo, quando riesce a recuperare il doppio svantaggio su una delle big del girone come il. Da urlo il ritorno in campo di Simonea distanza di quattro mesi dall’infortunio e dall’intervento chirurgico alla spalla, bagnato da gol e assist. "Non potevo chiedere di più – commenta a fine partita il trequartista ritrovato – sono molto felice per me stesso ma anche per la squadra". "Abbiamo tenuto testa a una grande squadra – interviene il portiere Sorrentino – nel finale potevamo anche ribaltare il risultato". "Per come si era messa la partita è un buon punto – aggiunge capitan Iazzetta – ma dopo il pareggio disperavo di raccogliere tre punti". Proprio sulcol botto disi accentra l’attenzione del direttore sportivo Marco Secchieroli: "che giocatore! Abbiamo avuto ragione a tenerlo nonostante questi mesi ai box: sarà un valore aggiunto di qui alla fine".