Sport.quotidiano.net - Eccellenza, ennesima sconfitta a tavolino perché la squadra non si è presentata. Il bomber degli anni ’70: "Incredibile e impensabile ai miei tempi». Alma, altra scoppola: secondo 3-0. Il dolore dell’ex Forzini

0-3 ae multa in arrivo di 500 euro per l’che non si èdomenica neppure contro il Montefano per il semplice motivo che lanon c’è più. Di questa fine ingloriosa ne parliamo con Rambaldoche con 110 presenze e 30 reti è stato uno dei più presenti e al tempo stesso dei goleador dell’Juventus. L’attaccante, che aveva nella solidità fisica e nella rapidità di esecuzione le sue doti migliori, ha caratterizzato gliSettanta del secolo scorso.(nella foto in alto ilda sinistra di fianco all’ex libero Mazzanti, scomparso recentemente) arrivò all’(in serie D) dal Ravenna in C nella stagione 1973/74 e vi rimase per quattrodi fila, fino al 1976/77, il primo anno di C dopo la cavalcata dei granata di Santarelli nell’anno precedente.