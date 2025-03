Lortica.it - Eccellenza di Toscana e le 101 migliori etichette: un weekend all’insegna del vino

Un fine settimana dedicato aivini toscani: sabato 8 e domenica 9 marzo la Stazione Leopolda di Firenze ospiterà la 23ª edizione de “L’di”, l’evento di degustazione e promozione organizzato da AIScon il patrocinio della Regionee di altre istituzioni locali. Per la prima volta, l’evento si arricchisce della collaborazione con nuovi partner come Fermento Birra, OlioOfficina, ANAG, l’Associazione QuoreDOP e IGP e l’Associazione Donne deldella.Il programma dell’edizione 2025 è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, alla presenza della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, del presidente di AISCristiano Cini e di Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze.