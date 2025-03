Fifaultimateteam.it - EA 25 FUT Birthday L’evento Che Celebrare Il Compleanno Di Ultimate Team Arriva Il 7 Marzo

La promo FUTche celebra ildella popolare modalitàdel simualtore calcistico EA FC 25 avrà inizio alle 19:00 di venerdi prossimo 7.Festeggia il 16° anniversario di UT con tantissimi beniamini del passato e aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole. Non mancheranno anche upgrade per aumentare gli overall e le stats e che aggiungeranno nuovi playstyles alle carte che riceveranno questa nuova versione speciale.Come accade abitualmente oltre alla squadra saranno rilasciate anche SBC ed Obiettivi a tema che vi permetteranno di riscattare nuove carte e ricchi premi.Prima di lasciarvi alla lista dei giocatori che possono essere utilizzati nell’evoluzione in questione vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.