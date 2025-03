Lanazione.it - E’ uscito il calendario eventi di marzo di Malpighi Hub, a cura di Arezzo che Spacca e Farrago

Leggi su Lanazione.it

, 42025 – E’ildidiHub, adiche. Dopo il fortunato esperimento di febbraio, che ha visto il salone diHub pieno di curiosi avventori ogni giovedì del mese, i ragazzi dichee tutti i volontari del centro comunale hanno organizzato un altro mese di fuoco tra musica, cinema e arte declinata in ogni sua forma. Rimane la cadenza settimanale al giovedì sera, per accompagnare al fine settimana il nostro pubblico già rilassato e coccolato, più qualche irripetibile novità fuori programma. Ecco ilcompleto nel dettaglio: - Giovedì 6, serata cinema con proiezione di corti indipendenti e incontro tra registi e pubblico; - Giovedì 13, doppio appuntamento: dalle 18:00 presentazione del libro Ragazzo Solo con l’autore Lorenzo Giacinti e vernissage della mostra di Max Fish di Atipicapress, dalle 21:00 Slam Poetry; - Giovedì 20Stand Up, la nostra irriverente serata comica con ospite speciale Chiara Cami; - EXTRA! Domenica 23Drink & Paint con l’artista Filippo Gallorini; - Domenica 27Sofa, storica rassegna di musica live, fiore all’occhiello del nostro centro, con ospite speciale Missey.