Lopinionista.it - “È sempre Cartabianca”, gli argomenti della puntata di martedì 4 marzo

ROMA – Stasera,, dalle ore 21,30 su Retequattro nuovo appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.Al centro, le conseguenze del durissimo scontro avvenuto venerdì nello Studio OvaleCasa Bianca: il Presidente Usa Donald Trump ha trasformato l’incontro con il Premier ucraino Volodymyr Zelensky in un vero e proprio duello in mondovisione. Poche ore dopo, Zelensky ha ribadito la volontà di un accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle terre rare ma gli equilibri internazionali hanno risentito di quanto accaduto e i leader europei si sono subito riuniti a Londra.Mentre il Cremlino sostiene che il cambiamento nella politica estera americana sia in linea con la visione di Mosca, quali saranno i prossimi sviluppi e le tempistiche per tornare a trattare? Gli attacchi di Trump però segnano uno spartiacque anche nella politica italiana e, in particolare, nel Centrodestra dove le posizioni restano differenti.