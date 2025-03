News.robadadonne.it - È morto James Harrison, “l’uomo dal braccio d’oro” che salvò milioni di bambini

È diventato famoso come "l'uomo dal braccio d'oro", visto che con il suo sangue ha contribuito a salvare più di due milioni di neonati. L'australiano James Harrison è morto nel sonno a 88 anni, in una casa di riposo di Sidney, come confermato dall'Australian Red Cross Lifeblood, che ne ha omaggiato la generosità.

"È con enorme gratitudine che riconosciamo la generosa vita di James Harrison, scomparso all'età di 88 anni – si legge nel post dell'associazione benefica – Conosciuto come 'l'uomo dal braccio d'oro', James Harrison ha salvato 2,4 milioni di bambini donando generosamente plasma più di 1.100 volte. Ringraziamo James per l'incredibile contributo che ha dato e per i milioni di vite che ha salvato".

Harrison, infatti, aveva una tipologia di sangue molto rara, che conteneva un anticorpo impiegabile per creare iniezioni Anti-D. Ha donato il proprio plasma più di mille volte nel corso della sua vita: il suo sangue era di una tipologia molto rara perché conteneva un anticorpo che poteva essere utilizzato per creare iniezioni Anti-D, per impedire la formazione di anticorpi materni contro i globuli rossi del bambino, fondamentale per salvare la vita di milioni di neonati, prevenendo la malattia emolitica del feto e del neonato, condizioni potenzialmente fatali.