E’ morto James Harrison il braccio d’oro che ha salvato la vita a 24 milioni di bambini | ecco perché il suo sangue era così speciale

Ilfattoquotidiano.it - E’ morto James Harrison, il “braccio d’oro” che ha salvato la vita a 2,4 milioni di bambini: ecco perché il suo sangue era così speciale

Un “talento” unico, quello di, australiano scomparso il 17 febbraio a 88 anni in una casa di riposo nel Nuovo Galles del Sud. Un talento che gli è valso il soprannome di “uomo dal” e che gli ha permesso di salvare laa oltre 2diin tutto il mondo. “Credo che donare ilsia il mio unico talento”, aveva dichiaratoin occasione della sua ultima donazione, a 81 anni. E, in effetti, il suoaveva qualcosa di: conteneva un raro anticorpo, l’anti-D, utilizzato per produrre un farmaco in grado di prevenire la malattia emolitica del feto e del neonato (HDFN), una patologia che si verifica quando il sistema immunitario della madre attacca i globuli rossi del feto, causando gravi anemie, insufficienza cardiaca e, nei casi più gravi, la morte.