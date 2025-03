Cityrumors.it - È morto il “braccio d’oro”: ha salvato milioni di bambini grazie al suo sangue

Il suoè stato fondamentale per salvaredi: si è spento nelle scorse ore l’uomo ribattezzato ‘’L’importanza di donare ilè un tema che dovrebbe essere chiaro a tutti coloro che hanno la possibilità di farlo. Dedicare qualche ora agli altri, senza alcuna spesa e alcun danno è un piccolo sacrificio che può salvare decine e decine di vite. Un gesto di altruismo che non ha conseguenze, se non positive per sé stessi e per gli altri.Èil “”: hadial suo(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itUna campagna che ha abbracciato con una serietà ammirevole James Harrison, un uomo australiano che per 70 anni ha dedicato la propria vita agli altri donando il proprioogni due settimane fin da quando aveva 18 anni.