È morto Andrea Presicce, il musicista e producer che ha sostenuto il progetto per la ricerca contro i tumori

Lutto nel mondo della musica. È, l’ospedale di San Cesario di Lecce, a 47 anni, noto come No Finger Nails,in prima linea per il“Riddims&Friends for Life” per lae la lotta aiha tentato di guarire da un male incurabile, condiviso anche sui social. Spesso andava a Milano per illi e le cure.Dopo aver scoperto la sua malattia aveva messo in piedimusicale dal titolo “Riddims&Friends for Life” per finanziare la. “Non è un album o un Ep, ma uncomplesso – si legge nella nota pubblicata sul sito – 7 riddims (basi musicali), già pubblicati da No Finger Nails riproposti a cantanti, musicisti e ingegneri del suono (analogico) per dare inizio ad una serie di nuovi brani al fine di aiutare attraverso la Musica, chi soffre di Cancro e trova in essa un’ancora di Salvezza.