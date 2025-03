E’ finita per Kiev? Trump chiude il rubinetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 4 marzo 2025 –ha chiuso il. Gli aiuti militari all’Ucraina sono stati ufficialmente sospesi. Con un annuncio che ha fatto tremaree le cancellerie europee, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di interrompere ogni forma di supporto militare a Zelensky, lasciando l’Ucraina in balia di Mosca. Un colpo di grazia? Forse no. Ma una svolta brutale che segna un prima e un dopo nel conflitto, che ormai ci si aspettava dopo il disastroso incontro andato in scena tra i due presidenti negli scorsi giorni. La notizia è stata riportata per prima da Bloomberg, che ha rivelato come la Casa Bianca abbia ufficialmente bloccato i fondi per l’assistenza militare a. E c’è poco da girarci intorno: come ricordano gli stessi vertici ucraini, le speranze di un’eventuale vittoria sono prossime allo zero senza el armi americane.