Secoloditalia.it - E due: Stefania Nobile arrestata con l’ex e un factotum. L’accusa: in un locale della Milano bene servivano cene gourmet… droga e escort

E due:, figlia di Wanda Marchi, è statadi nuovo oggi, insieme alcompagno Davide Lacerenza per i reati di auto-riciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione e detenzione e spaccio di. L’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico finanziariaGuardia di finanza di. Sequestrati 900.000 euro. E sigilli alnotturno La Gintoneria in Via Napo Torriani, uno dei ritrovi più chiccittà, a pochi passi dalla Stazione Centrale e dal centro cittadino.Giro die prostituzione:concompagno e unLe indagini coordinate dalla Procura hanno permesso di accertare come l’imprenditore milanese Davide Lacerenza, con il concorsoex compagnae di un collaboratore Davide Ariganello, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, «offrisse alla propria clientelae la possibilità – a dire degli inquirenti – di usufruire di prestazioni sessuali rese da, acquisendo da tali attività profitti illeciti, riciclati nel».