Chietitoday.it - E-commerce: a Chieti arriva il locker per il ritiro e la spedizione dei pacchi

Leggi su Chietitoday.it

È stato installato a, all’interno del centro commerciale “Centauro” in via Filippo Masci, un nuovo “” per ile ladei, frutto della collaborazione tra Poste Italiane e Dhl e.Si tratta del primoattivo in provincia e del secondo in tutta la.