Tuttivip.it - “E ciao anche a te”. Grande Fratello, per Mariavittoria finisce malissimo. Mentre l’amica sorride

Leggi su Tuttivip.it

?Nella puntata delprevista per giovedì 6 marzo, quattro concorrenti sono in nomination: Stefania Orlando, Chiara Cainelli,Minghetti e Federico Chimirri. Il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio preferito, e il partecipante che riceverà meno consensi dovrà abbandonare la casa.Secondo un sondaggio condotto sul forum “Forum Free”, Stefania Orlando sembra essere la favorita, con il 41% delle preferenze. Segue Chiara Cainelli con circa il 24% dei voti. Le percentuali più basse sono attribuite aMinghetti e Federico Chimirri, entrambi intorno al 17%, rendendoli i concorrenti più a rischio eliminazione.È importante notare che i sondaggi online non rappresentano necessariamente l’esito definitivo del televoto ufficiale.