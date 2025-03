Ilfattoquotidiano.it - È arrivato Godot, la talpa del Bisagno: così lo scolmatore apre nuove prospettive all’intera valle

Laè arrivata in porto a Genova e, da lì, trasportata nel cantiere dellodel torrente. Accolta come fu Bocca di Rosa alla stazione di Bogliasco, successiva alla mitica Sant’Ilario. Previsto nel 1971 dal Ministero degli allora Lavori Pubblici, cantierato per scherzo con le Colombiadi del 1992, previsto con somma urgenza dal Piano di Bacino di fine XX secolo, loidraulico era rimasto a lungo nel cassetto dei sogni impossibili.Da sempre, l’importanza dell’opera era stata oggetto di un largo consenso, politico, tecnico e amministrativo. Lo stesso consenso che la custodì per anni nel cassetto del no. Raramente la politica antepone l’importante all’urgente. Inaugurare una galleria idraulica seduce meno del taglio del nastro di un ponte. Se la galleria non funziona, il tagliatore di nastri corre seri guai giudiziari.