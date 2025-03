Padovaoggi.it - Due ragazzi accoltellati in città: non si esclude la vendetta

Leggi su Padovaoggi.it

Giornata impegnativa per gli agenti della Questura di Padova. Gli investigatori sono ora impegnati a ricostruire quanto accaduto in due episodi distinti, ma che potrebbero essere collegati tra loro dalla "sete" di. Il primo fatto di sangue si è consumato in piazza de Gasperi, il secondo.