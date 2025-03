Sportnews.eu - Ducati, il confronto tra Bagnaia e Dall’Igna dopo il Gp in Thailandia: “Ne riparliamo dopo”

il Gran Premio innon ha nascosto la sua delusione al direttore generaleLuigicon il quale si è confrontato.Durante lo scorso weekend è andata in scena la prima tappa del Motomondiale. Inha dominato Marc Marquez che ha chiuso con una tripletta il fine settimana conquistando Pole position, Sprint Race e Gran Premio. Un esordio memorabile sullaufficiale, dunque, per il pilota spagnolo.Pecco, ilconil Gp in(Foto da Instagram – pecco63) – Sportnews.euAmarezza, invece, per il compagno di squadra Peccoche ha chiuso con due terzi posti in Sprint e nella gara della domenica. Una delusione che il due volte campione del mondo non ha nascosto al termine della gara quando ha avuto un lungo colloquio con il direttore generaleLuigi, unripreso anche dalle telecamere e chiuso dacon un secco “ne parliamo”.