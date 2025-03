Ilmessaggero.it - Droni, missili, navi e guerra elettronica: ecco in cosa consiste il piano europeo da 800 miliardi. Il rapporto: «Carenze nella difesa aerea»

Leggi su Ilmessaggero.it

La cifra è alta ed è già stata annunciata: 800di euro per rafforzare la sicurezza comune europea e far fronte a tutti gli scenari. Anche ai peggiori. Ma in