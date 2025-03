Tpi.it - Droga e prostituzione, Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza ai domiciliari

Nuove grane con la giustizia per, figlia della regina delle televendite-truffa Wanna Marchi.e il suo ex, titolare del noto locale milanese La Gintoneria, sono finiti agli arresticon l’accusa di aver procuratoe prostitute ai clienti del locale, che si trova in via Napo Torriani.Le misure cautelari sono scattate all’alba di oggi, martedì 4 marzo, eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato anche al sequestro de La Gintoneria e di beni per oltre 900mila euro, ritenuti il provento di autoriciclaggio.Le ipotesi di reato sono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento dellae detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.