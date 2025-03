Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, Steam svela il periodo di uscita dei DLC di Daima, il prossimo è vicino

I fan dipossono iniziare il conto alla rovescia: la paginadel gioco ha rivelato la finestra di lancio dei prossimi DLC dedicati alla serie. Il secondo pacchetto espansione arriverà tra gennaio e marzo 2025, mentre il terzo è previsto tra aprile e giugno 2025. Queste date non sono ancora state confermate ufficialmente da Bandai Namco, ma provengono direttamente dalla piattaforma di Valve, che ora richiede agli sviluppatori di indicare almeno unindicativo per i contenuti aggiuntivi.Il Season Pass di, venduto separatamente al prezzo di 34,99€, include tre DLC: il primo, Hero of Justice Pack, è già disponibile dal 24 gennaio 2025 e introduce 11 nuovi personaggi tratti dal filmSuper: Super Hero, oltre a nuove battaglie e costumi extra.