Dove vedere in tv Budowlani Lodz-Scandicci, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Savino del Bene“vede” la sua prima final four dima prima deve superare un ostacolo tutt’altro che semplice come la squadra polacca delche contenderà da domani il posto nel torneo finale della coppa più prestigiosa in un quarto di finale che vede le toscane favorite ma che nasconde qualche insidia per la formazione di Gaspari.Innanzitutto la Savino del Bene dovrà voltare in fretta pagina rispetto alle ultime due giornate di campionato quando ha dilapidato un vantaggio importante su Milano nella corsa al secondo posto e soprattutto sulla brutta prova di sabato scorso contro Novara che, pur non avendo più nulla da chiedere alla sua regular season, ha battuto le toscane, permettendo il sorpasso di Milano nella corsa alla seconda piazza. Come sempre, in Europa, Gaspari avrà qualche problema in meno per la gestione delle sue giocatrici visto che non c’è l’obbligo delle italiane in campo ma le precarie condizioni di Herbots mettono qualche punto interrogativo sulla performance delle toscane che si dovranno affidare in banda a Bajema e a Ruddins e magari confermare Mingardi.