Lapresse.it - Dossieraggio: Rizzi, Dis non denuncia Lo Voi ma compromissione documento

Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Il Dis nonil procuratore Lo Voi,la. Che è un fatto diverso. Noi rappresentiamo i fatti, non partiamo dai responsabili dei fatti. C’è stata unadi un, abbiamo esposto i fatti alla Procura della Repubblica (di Perugia ndr) che valuterà se sussistono tutte le condizioni perchè quella fattispecie possa rappresentare un reato, e questi accertamenti spettano alla Procura. Mai, nell’esposto presentato è stato individuato un soggetto responsabile della. Dall’altra parte c’è quel principio di legalità che dice che, in forza di una norma primaria dello Stato, io ho il dovere di segnalare una”. Lo ha detto il direttore generale del Dis, Vittorio, rispondendo ai giornalisti nel corso della presentazione della Relazione annuale 2025 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riferita all’anno precedente.