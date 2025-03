Lanazione.it - Doppio assalto notturno al bar trattoria “Giorgina“

dei ladri nel giro di poche settimane al bar“ di Giampiero Bandettini a San Pietro a Vico. Episodi ravvicinati nel tempo che suscitano sconcerto e anche comprensibile inquietudine. La sensazione infatti è che i malviventi non abbiano quasi alcun timore ad agire, nonostante i sistemi di allarme e la presenza di telecamere di sorveglianza, che in un caso hanno anche cercato di eludere. "Il primo colpo – racconta sconcertato il titolare Giampiero Bandettini – il 30 gennaio scorso: hanno infranto una vetrina e hanno portato via il registratore di cassa e dei soldi (nella foto un frame delle telecamere di videosorveglianza). Io però sono intervenuto perché abito sopra e i ladri sono scappati lasciando gli zaini nel locale, senza poter rubare sigarette e gratta vinci".