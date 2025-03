Iodonna.it - Dopo le pettinature glam della Milano Fashion Week, la protagonista di Miss Fallaci lancia il trend della chioma rossa in stile anni '70

Leggi su Iodonna.it

Finita la, Miriam Leone abbandona i trasformismida front row e sceglie l’hair look definitivo per la Primavera 2025. Con la tinta capelli sempre più, declinata in un’acconciatura lunga e svolazzante’70. Lontanissima dal suo ruolo in, in puroCharlie’s Angels. Con twist retrò. Miriam Leone, frangia corta rétro: nuovo beauty look per laX Il nuovo hairstyle di Miriam LeoneDiesel, Fendi, Santoni, Tod’s.