Quotidiano.net - Dopo 7 anni torna Daredevil, come sarà la nuova serie dal 5 marzo su Disney+

Roma, 4225 – “È difficile parlarne senza fare spoiler”. Charlie Cox prova a non svelare troppo di “: Rinascita”, tredicesimatv del Marvel Cinematic Universe dal 5sue continuazione delle tre stagioni prodotte dal 2015 al 2018. L'attorea vestire i pdi Matt Murdock/, l’avvocato cieco di Hell's Kitchen e vigilante mascherato con sensi sovrumani creato dal fumettista Stan Lee e dal disegnatore Bill Everett nel 1964. "È passato un po' di tempo dalla fine del terzo capitolo. Matt ha subito un trauma. E questo significa che ha dovuto ripensare e ritrovare la sua identità in un modo più profondo di quanto abbiamo visto in precedenza. È lo stesso Murdock, solo influenzato dalle sue esperienze”, spiega l'attore. “Finisce per imboccare un percorso che potremmo descrivereun cerotto che dovrà essere strappato via lentamente.